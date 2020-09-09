السيول تجتاح عدد من قري الدندر وتتسبب في انهيار منازل

اجتاحت السيول عدد من القري بريف محلية الدندر وتسببت في انهيار العديد من المنازل التي غمرتها المياه بجانب تضرر عدد من القري والمدينة بالامطار الغزيرة التي شهدتها المحلية وأوضح الأستاذ مزمل عبدالصادق المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس غرفة طوارئ الخريف، ان غرفة الطوارئ تتلقي البلاغات يومياً علي مدار الساعة.

وقال ان الغرفة تعمل علي رصد الاحصائيات للمتأثرين ورصد عدد المنازل التي تأثرت بالانهيار الكلي والجزئي. وأشار إلى انقطاع العديد من القري من حاضرة المحلية مما تسبب في عدم وصول البلاغات.

وناشد عدد من المتأثرين بالقري الجهات المسؤولة بضرورة تقديم الدعم اللازم إليهم وذلك للأضرار البالغة التي خلفتها السيول والامطار .

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إلى ذلك تشير متابعات بحسب (سونا)، إلى ارتفاع مناسيب نهر الدندر الذي سجل صباح اليوم الأربعاء، عند محطة قياس نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية ١٤/١٩ متر بزيادة ٩ سنتمترات عن منسوب الامس الذي سجل ١٤/١٠ متر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)