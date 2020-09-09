مشروع سلعتي يستهدف( 27) مليون مواطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس إن مشروع “سلعتي” الذي أطلقته وزارته بالتعاون مع وزارة المالية يستهدف نحو 27 مليون نسمة في البلاد.

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