هلع وسط المُواطنين بسبب الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : آثار ارتفاع أسعار الدولار، حالة من الهلع وسط المواطنين، في وقت اتجهت فيه فئات واسعة لتحويل أموالها إلى النقد الأجنبي مع استمرار تدني قيمة الجنيه، بينما أوقف عدد من المحال التجارية عمليات البيع.

وطبقاً لمتعاملين تحدّثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل فى بداية تعاملات الأربعاء 242 جنيهاً للبيع و240 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 63 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 68 جنيهاً.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية حال استمرار زيادة الطلب وشح المعروض من العملات.

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