روحاني: أمريكا فقدت ماء الوجه ولم تتمكن من تحقيق أهدافها في إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن “أمريكا فقدت ماء الوجه ولم تتمكن من تحقيق أهدافها”.

وقال روحاني، في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إن الشعب الإيراني لن يتراجع عن أهدافه الوطنية واستقلاله وعزته، منوها إلى أن أمريكا فقدت ماء الوجه ولم تتمكن من تحقيق أهدافها، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

واضاف: “كانت حسابات الولايات المتحدة تستند منذ عام 2018 حتى اليوم إلى فكرة أنها ستركع الشعب الإيراني العظيم بفرض الضغوط الاقتصادية والحظر الجائر، لكن مر ذلك العام وما بعده ونحن الآن في أواسط العام الثالث.. وقد صمد الشعب الإيراني أمام كل الضغوط”، مشددا على أن “الشعب الإيراني يسير نحو التنمية”.