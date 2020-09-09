مظاهرات غاضبة بمصر بعد مقتل شاب من التعذيب في قسم شرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر عدد كبير من الواطنين المصريين، مساء الإثنين، في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، احتجاجاً على مقتل شاب يدعى “إسلام الأسترالي” على يد أحد أفراد الشرطة بعد تعذيبه.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة ساعات، جالت تظاهرات المواطنين عدداً من شوارع منطقة المنيب ، بعدما تجمهروا أما “نقطة شرطة المنيب” كي يطالبوا بحق إسلام، ضحية عنف الشرطة والداخلية.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مظاهرة أهالي المنيب موجهين الانتقادات اللاذعة للأداء من قبل الداخلية المصرية وتعاملها مع المواطنين المصريين القائمة على العنف، مما أدى لهذا الأمر

وردد المتظاهرون هتافات عديدة منددة بممارسات وزارة الداخلية المصرية، نها “الداخلية بلطجية، مش هنسيب حق إسلام”.

وبحسب ما قال شهود عيان لمواقع إخبارية، فإن الحادثة بدأت عند مرور محافظ الجيزة لتفقد الأوضاع عند شارع المدبح بنقطة المنيب، وكان يصطحب معه قوة من نقطة شرطة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول أن يزيل “تندة” أو “مظلة” خاصة بالمجني عليه “إسلام الأسترالي”، فما كان من الأخير إلا أن اعترض على هذا التصرف، ليعتدي عليه أمين الشرطة وقام بسبه، فزاد من اعتراض المجني عليه بسبب تعرضه للشتم بأمه من قبل أمين الشرطة.

وأضاف شهود العيان أن أمين الشرطة قام بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، واصطحبه إلى قسم الشرطة وتعرض لمعاملة قاسية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الشرطة.

وعقبت وزارة الداخلية المصرية على الحادثة على لسان مصادر أمنية قائلة إن “قسم الشرطة في الجيزة تلقى بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، تبادلوا فيها الاعتداء بالضرب، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واصطحابهم لنقطة شرطة المنيب.

وفور وصول المتهمين أصيب الشاب بهبوط حاد بالدورة الدوية وتم نقلة للمستشفى، وتوفي هناك.

وطن سرب