مغرد شهير يكشف أسباب خوف ابن زايد الذهاب لواشنطن لتوقيع اتفاق العار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مغرد قطري شهير، السبب الذي دفع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاستعداد لزيارة إسرائيل، في الوقت الذي لم يذهب فيه إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي واكتفى بإرسال شقيقه عبدالله بن زايد.

وقال المغرد القطري “بوغانم”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “موافقة محمد بن زايد على الذهاب لإسرائيل قريباً من أجل التطبيع وعدم ذهابه إلى أمريكا للتوقيع على وثيقة التطبيع تأتي كتخفيف ضغط إعلامي على ترامب وقضية بن زايد مع صديق الارتباط بينهم جورج نادر المتهم في قضية الشذوذ الجنسي مع الأطفال، وترامب في مرحلة انتخابات ولا يريد أي شيء يعطل ترشحه”.

وأضاف بوغانم: “الأمر الآخر محمد بن زايد مطلوب للأمن الأمريكي وهو لا يمتلك حصانة دولية بصفته ولي عهد إمارة فقط لا أكثر، ويخشى أن يتعرض للتحقيق أو للحرج الإعلامي وهو بروحه لوح، لذلك المقربين منه هم من نصحوه بعدم الذهاب لأمريكا”.

وتابع بوغانم: “أخيراً محمد بن زايد يحاول أن ينأى بشكل جزئي بأن قرار التطبيع مع إسرائيل ليس قراره هو وحده .. بل تمت مشاركته مع اصحاب القرار داخل الامارات يحاول يستخدم أسلوب أنا موافق وراضي وعطيتكم أمر بس مش بروحي اللي وافقت انتوا بعد كنتوا موافقين معاي يحاول ان يجعل الموافقه بالاجماع”.

وطن سرب