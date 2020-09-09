غرفة متابعة “الغاز” تعلن فشل آليات (الطاقة) في التوزيع

أقر مدير غرفة متابعة غاز (الطهي) بولاية الخرطوم فضل ياسين بفشل آليات وزارة الطاقة في توزيع الغاز، وقال إن تلك الآليات أصبحت فاشلة وغير مجدية، خاصة الآلية المعتمدة على لجان المقاومة أو لجان الأحياء، مشيراً إلى أنهم ليس لديهم الخبرة في مجال الغاز.

ووجه ياسين انتقادات حادة تجاه توزيع الغاز أمام المستودعات عبر (الركشات والبكاسي)، ووصف الأمر بالفوضى، وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يقومون بتأجير الأطفال للوقوف في الصفوف لشراء الغامز، مقابل مائة جنيه.

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من جهة أخرى أكد مدير إدارة التوزيع بالإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط، الدكتور عبد الله أحمد عبد الله بحسب صحيفة المواكب، أن كمية (الغاز) التي يتم توزيعها لولاية الخرطوم تبلغ (650) طناً يومياً منها (35%) يتم توزيعها للمخابز و(65%) للمنازل وكلها من إنتاج مصفاة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)