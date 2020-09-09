جهاز المخابرات العامة يخصص تناكر لتوفير مياه الشرب للمواطنين المتضررين من الفيضانات

أعلن جهاز المخابرات العامة عن توفيره لمياه الشرب للمناطق المتضررة من الفيضانات بولاية الخرطوم وقيامه بسقيا المواطنين بتلك المناطق عبر تجهيزه تناكر المياه التي تم تعقيمها و تجهيزها لنقل المياه لمناطق تجمعات المتضررين و للمخيمات الايوائية و التي تعاني من شح واضح في مياه الشرب النظيفة.
وأعلنت المخابرات العامة ان تناكر مياه الشرب موجودة و متوفرة لكافة المواطنين المتضررين بالمحليات المختلفة بولاية الخرطوم وهي رهن إشارتهم وتحت الطلب طوال اليوم وعلى مدار الساعة عبر التنسيق مع المحليات والجهات المختلفة ..
وتاتي مشاركة الجهاز في درء الفيضانات بالولاية كجزء لا يتجزء من رسالته واهدافه للتدخل في اوقات الكوارث الطبيعية والبيئة ومساعدة المواطنين ووقايتهم من المخاطر المختلفة والعمل على تخفيف حدة الكارثة عبر التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.
وكان جهاز المخابرات قد أكد عبر مديره العام بحسب صحيفة أول النهار، على تسخيره لكافة إمكانياته لسد النقص وتكملة الاحتياجات عبر تقديم المعينات المختلفة وتقديم الياته وقواته البشرية لمجابهة خطر الفيضانات والسيول بالولاية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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