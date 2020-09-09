موظف سابق يتحكم في رواتب هيئة حكومية بـ(باسويرد)

أفادت معلومات مصادر أن مسؤولاً سابقاً يدير عملية صرف رواتب العاملين بهيئة مياه الخرطوم، وأكدت المتابعات أن المسؤول كان يعمل بإدارة تقنية المعلومات بالهيئة وتقدم باستقالته، ولم يقم بتسليم برمجة الرواتب، ما دفعه للاستمرار في عمله باعتبار أنه يمتلك (باسويرد) البيانات.
وكشفت المصادر بحسب صحيفة المواكب، عن إشراف ذات المسؤول على عملية الصرف من منزله، بعد توجيه إدارة الشؤون الإدارية.
وقال موظف من قسم الرواتب – طلب حجب اسمه – أن مهامهم تنفيذ الأوامر وليس صرف الرواتب، واستهجن استمرار المسؤول السابق في عمله وتحكمه في أمر الرواتب عند كل نهاية شهر، لافتاً إلى أنه يتحكم في كافة الأعمال المرتبطة بالأجور عبر تقنية البرمجيات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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