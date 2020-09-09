مدني عباس: الجمعيات التعاونية تضمن سلامة الإقتصاد وأجزنا قانون التعاون

شدد الوزير مدني عباس مدني على أهمية دور الجمعيات التعاونية قائلا: التعاونيات الإنتاجية تحمي المنتج من الإستغلال وتضمن سلامة الإقتصاد التضامني على كافة المستويات وهو عمل ينشأ من صميم المجتمع. وأضاف: النظام البائد تعمد التدمير الممنهج للحركة التعاونية ولا بد أن نعمل جميعا على إزدهارها في ظل حكومة الثورة الحالية لذا قمنا بإجازة قانون التعاون مؤخرا وهذه خطوة في الطريق الصحيح.

من جانبه دعا الوزير فيصل محمد صالح الإعلاميين إلى الإهتمام بالحركة التعاونية عندما قال: الجمعيات التعاونية تحتاج من الإعلاميين إفراد المساحات المقدرة من الإهتمام والزخم الإعلامي للإسهام الحقيقي في نهضتها المجتعية والإقتصادية التي تحتاج منا إلى تظافر الجهود.

وواصل: إكتشفنا ضعفا واضحا في الكوادر العاملة في مجال الخدمة العامة وذلك نتاج طبيعي للتهميش والإهمال المتعمد على مدار عقود من الزمان مما يجعلنا بحاجة ماسة إلى التدريب والتأهيل لإعادة صياغة الحركة التعاونية.

في ذات السياق طالب الأستاذ محجوب محمد صالح بعودة الصحافة التخصصية: التعاون علم من علوم الإقتصاد الذي يحتاج إلى تغطية إعلامية متكاملة مما يعني ضرورة عودة الصحافة التخصصية من جديد عبر صدور صحف إقتصادية في وطن يعج بالأزمات الإقتصادية.

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وتابع: عاصرت عهد التعاونيات وغطيت أنشطتها وأستطيع أن أجزم أنها لم تحقق النجاح الإقتصادي الذي يغري بإستمرارها ولكن ذلك لا يمنع أن نوليها إهتماما متعاظما من أجل نهضتها كما أن إجازة قانون قطاع التعاون يمهد لإنطلاقة جادة وقوية لحركة التعاونيات.

على صعيد متصل طالب الخبير محمد الفاتح العتيبي بقرارت ثورية لبناء حركة تعاوينة قائلا: المؤتمر الوطني قام بتدمير الجمعيات التعاونية والإستيلاء على مقارها وتشريد العاملين بها والتضييق على المهتمين بها لذا فإننا نريد قرارات ثورية لبناء حركة تعاونية تنتظم البلاد ونحن الآن بصدد شراكات مع عدد من الدول الأفريقية أبرزها تونس والمغرب وكينيا.

جاء ذلك بحسب صحيفة أول النهار، خلال ورشة نظمتها مؤسسة طيبة برس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وإستشارية التعاون ورشة تنويرية للصحفيين الإقتصاديين حول دور الإعلام في التبشير برسالة التعاون خاطبها وزير التجارة والصناعة ووزير الإعلام وعقب عليها الأستاذ محجوب محمد صالح وحاضرها الخبير محمد الفاتح العتيبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)