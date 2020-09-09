اتهام أم وابنتها بقتل ابنتهم

تنظر محكمة الجنايات بامدرمان في وقائع وفاة إحدى الفتيات وذلك إثر حبسها واتهام والدتها بمشاركة الابنة الأخرى وذلك لمنعها من الخروج من المنزل وعند كسر باب الغرفة عثر على الفتاة متوفية.
عليه قامت الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية بالقبض على الأم وابنتها وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي قامت بسماع قضية الالتهام ويسعى الخيرين إلى تقريب وجهات النظر لإنهاء الخلاف وقبول أولياء الدم للصلح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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