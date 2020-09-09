السليك: حكومة حمدوك ورثت بنية تحتية متهالكة.. والفيضانات أكبر من قدراتها

قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز الشيخ السليك: ان حكومة حمدوك ورثت بنية تحتية متهالكة.. والفيضانات أكبر من قدراتها، وهذه الفيضانات اكبر من امكانيات الحكومة الحالية خاصة وانها حكومة انتقالية ورثت بلدا متهالكا فيما يتعلق بالبنى التحتية، في المجاري، والادوات التي تستخدم ايضا في عملية الانقاذ وكل الاشياء التي ترتبط بالاجراءات.

وأضاف السليك بحسب العربية الحدث، ان الحكومة رغم ذلك انجزت كثير من المسائل فيما يتعلق بالمجاري والتروس على النيل والكباري، والجسور وأشار الى ان الدفاع المدني يعمل ليل نهار بامكانات الدولة والشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)