الكشف عن توزيع طرود امتحانات الثانوية بمحليات الخرطوم

كشفت لجنة المعلمين عن توزيع طرود امتحانات شهادة الثانوية العامة على جميع مخازن محليات ولاية الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة توطئة لانطلاقة الامتحانات في الثالث عشر من سبتمبر الحالي.

وأكدت القيادية باللجنة قمرية عمر بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن اللجان المعنية أزاحت كل العقبات خاصة فيما يتعلق بمشاكل الفيضانات التي تعاني منها البلاد، ونوهت إلى إجراء عملية تغيير للمراكز التي غمرتها المياه بمراكز أخرى.

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وأوضحت أن اجتماع اللجنة الأمنية للامتحانات الذي عقد أمس أكد عدم وصول أي تقارير توضح وجود مشاكل بالولايات، وذكرت أنه تمت مراعاة الإجراءات الصحية لوزارة الصحة مثل مراعاة التباعد بين الطلاب داخل مراكز الامتحانات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)