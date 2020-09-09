المليشيات الموالية لترامب تعتدي على المتظاهرين بطريقة وحشية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصين على الأقل ، الاثنين، بعد أن اعتدى أنصار الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على العديد من المتظاهرين خارج مبنى الكابيتول في ولاية أوريغون.

وأفادت الشرطة أنه تم القبض على تاي باركر (53 عاما) من منطقة دورانجو بولاية كولورادو بتهمة ارتكابه جنحة اعتداء وترهيب من الدرجة الأولى كما تم القبض على ترينتون ولفساكيل (37 عاماً) من أوريغون بتهمة الاعتداء.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية أويغون إنه تم إطلاق سراح كلاهما في وقت لاحق.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يرتدون زياً عسكرياً وقمصاناً مؤيدة لترامب، ويحملون ملابس وأعلاماً تحمل أسماء جماعات وميليشيات يمينية متطرفة ، من بينها “باترويت” و “براود بويز” وقد تجمعوا على درج مبنى الكابيتول بولاية أوريغون، وهرع العديد منهم نحو مجموعة من المتظاهرين، وقام بعضهم بضرب المحتجين العزل بالهروات ومضارب البيسبول.

وفي وقت سابق في يوم العمال، شارك أكثر من ألف شخص في مسيرة “من أجل ترامب 2020” في ساحة انتظار سيارات سيارات في مدينة اويغون، رداً على المظاهرات المعارضة لترامب وعنف الشرطة والتمييز العنصري منذ وفاة جورج فلويد في 25 مايو أثناء احتجازه لدى الشرطة في مينيابوليس.

القدس العربي