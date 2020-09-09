البنك المركزي يمنح مؤسسة إسراج ترخيصاً للعمل في التمويل الأصغر

الخليج 365 : أكد مدير عام التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي سيف الدين حسن أحمد بري، اهتمام البنك بالتمويل الأصغر الأمر الذي مكنه من الوصول لمراحل الريادة في هذا المجال، وقال إن تبعية التمويل الأصغر للبنك أسهمت كثيراً في خلق قطاع منظم ذي أسس سليمة مساعدة في دفع عملية التنمية الإجتماعية.

وأضاف بري خلال تدشين مؤسسة إسراج للتمويل الأصغر اليوم الثلاثاء، بأن منح البنك المركزي ترخيصاً لمؤسسة إسراج لمزاولة العمل في المجال يُعد توسعاً في دخول القطاع الخاص في تقديم خدمات التمويل الأصغر، كما أنه يرفع من المنافسة فيها بما بفيد دفع عجلة التنمية لكل شرائح المجتمع.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة إسراج للتمويل الأصغر، إن المؤسسة ستستهدف القرى الإنتاجية لتوصيل التمويل الأصغر لأكبر قطاع من المواطنين، كما أن للمؤسسة مركز تدريب تابع لها يستهدف التنوير والتوعية بدور التمويل الأصغر في صناعة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

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