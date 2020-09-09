طيور الزرزور تهدد الموسم الزراعي بمحلية عد الفرسان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استنجد آلاف المزارعين في محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، بالسلطات المختصة للتدخل العاجل لمكافحة آفة طيور الزرزور التي بدأت ترابط بكميات كبيرة في عدد من مناطق المحلية.

ودق المواطنون جرس الإنذار المبكر، مناشدين بإنقاذ الموقف حتى لا يتكرر مشهد الموسم قبل الماضي الذي ضاع بسبب طيور الزرزور التي قضت على محصولهم بالكامل.

وقال عدد من المزارعين فى إتصال مع (الصيحة)، إن أسراب مخيفة من الزرزور رابطت في غابات جيقو بالقرب من درقلا ومقر (اليوناميد) سابقاً شرقي عد الفرسان، بالإضافة إلى قوز كوا وأبو شبش غرب عد الفرسان وقرية الجمل، وبدأت في إحتضان بيضها في آلاف الأعشاش بتلك المناطق.

ونوهوا إلى أن بعض المزارعين بمناطق الغابة وفتنة أخذوا نماذج من أعشاش وبيض تلك الطيور وتوجهوا بها لمكتب الزراعة بالمحلية وقدموا شكوى مع المطالبة بسرعة التدخل للقضاء على تلك الآفات قبل وقوع الفأس في الرأس، لكن لم تتم زيارة واحدة لتحديد حجم مهددات الموسم الزراعي. وناشدوا وزارة الزراعة بالولاية بسرعة التدخل حتى لا يضيع الموسم الذي يبشر بإنتاجية عالية هذا العام بحسب معدلات الأمطار