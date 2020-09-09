البيت الأبيض يكشف موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي إقامة مراسم توقيع الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يوم 15 سبتمبر.

وقال المسؤول، في حديث للوكالة اليوم الثلاثاء، إن ترامب حدد يوم 15 سبتمبر لاستضافة حفل توقيع اتفاق التطبيع بين قيادتي الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سيترأسان الوفدين في الحفل.

وكالات