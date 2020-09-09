وزير التجارة يغرد حول الاستثناء الخاص باستيراد السيارات للمغتربين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في تغريدة له على “تويتر” أنه وردته “كثير من الشكاوى من المواطنين بخصوص عدم بدء إجراءات الاستثناءات الخاصة بهم لدى جهاز المغتربين، والجهات الأخرى ذات الاختصاص”، وأوضح أن “القرار الوزاري رقم57 والصادر بتاريخ17/8/2020والخاص بضوابط استيراد السيارات سارٍ تماماً، وملزم لجميع الجهات منذ تاريخ صدوره”.

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