مدير الدفاع المدني: الادارة تمكنت من تقليل حجم الخسائر المتوقعة من الفيضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد اللواء شرطة احمد عمر سعيد مدير الادارة العامة للدفاع المدني ان الادارة تمكنت من تقليل حجم الخسائر المتوقعة من الفيضان نتيجة للتنسيق الكبير بشان ادارة الازمة مع الجهات ذات الصلة.

واوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الري والموارد المائية بوكالة السودان للانباء ان ادارته قامت بمراقبة المناسيب ووضع نقاط ارتكاز في مناطق الهشاشة والاستعدادات للتعامل مع حالات الايواء والاضرار وتدخلت لاخلاء العجزة وكبار السن والمعوقين.

وطالب الدولة بضروة اتخاذ خطوات عملية ووضع معالجات جذرية وسن تشريعات تمنع السكن في مجاري الانهار والاودية ومراجعةعملية التخطيط وترحيل المواطنين القاطنين في المناطق التي وصلت اليها مياه الفيضان الي مناطق امنة ،مشيرا في هذا الخصوص الي قرارات سابقة بترحيل منطقة طوكر و43 قرية اخري لمناطق امنه تعثرت بسبب ارتباط المواطن بهذه المناطق مما ادي الي تكرار نتائج الكارثة .

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واكد عدم رضائهم بما يقدمونه بسبب ضعف الامكانات، وحول ما تم اتخاذه لانقاذ الاثار في منطقة البجراوية اكد ايفاد فرق الي المنطقة تعمل بكفاءة عالية ومازالت متواجدة لمنع وصول الفيضانات الي الاثار.

وحول التحوطات لمنع وصول مياه الفيضان الي جزيرة توتي قال :تم مدها بمليون جوال ما يعادل 60% من الجهود التي تم بذلها من قبل الدفاع المدني.

وحول امتحانات الشهادة السودانية اكد مدير الادارة العامة للدفاع المدني عدم وجود مشكلة في المباني وان مراكز الامتحانات مهيئة لكن هناك بعض الصعوبات فيما يتصل بوصول الطلاب الي مراكز الامتحانات في بعض المناطق بالسودان.