أخطر من الإرهاب… وثيقة حكومية تكشف التهديد الأكبر للولايات المتحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وثائق حكومية رسمية عن أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعتبر “المتشددين لتفوق الجنس الأبيض” التهديد الأكثر استمرارية وفتكًا في البلاد، حتى العام 2021.

تتوقع مسودة تقرير الوزارة “بيئة تهديد متزايدة على الأقل خلال أوائل العام المقبل”، وخلصت إلى أن بعض المتطرفين العنيفين المقيمين في الولايات المتحدة قد استفادوا من التوترات الاجتماعية والسياسية المتزايدة في عام 2020، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن”.

وقال التقرير: “على الرغم من أن المنظمات الإرهابية الأجنبية ستستمر في دعوتها لشن هجمات على الولايات المتحدة، فإنها ستظل على الأرجح مقيدة في قدرتها على توجيه مثل هذه المؤامرات خلال العام المقبل”.

تقييم التهديد يحظى باهتمام واسع، نظرًا لأن الرئيس دونالد ترامب، غالبًا ما استخدم تكتيكات الاستدراج العرقي في سعيه لإعادة انتخابه وكثيرا ما قلل من أهمية التهديد الذي يمثله “تفوق البيض” خلال فترة ولايته.

تقيّم مسودة التقرير مجموعة من التهديدات، بما في ذلك النفوذ السيبراني والأجنبي والهجرة غير النظامية، لكنها نصت على أن المتطرفين البيض هم التهديد الأخطر.

سبوتنيك