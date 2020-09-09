خبير مصرفي يدعو لهيكلة المصارف وينصح بالجنيه الذهبي الادخاري

الخليج 365 :

دعا الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم إلى هيكلة القطاع المصرفي و تعزيز السيولة المصرفية بالاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها السودان في إنتاج الذهب وأمن على وضع سياسة التعامل مع المغتربين لجذب مدخراتهم .

وطالب فى تصريح (لسونا) بهيكلة ديوان الضرائب و تعزيز الإيرادات دون فرض مزيد من الضرائب مع إعادة هيكلة الدعم الحكومي على ضوء الزيادة في المرتبات وتوسيع مظلة الدعم المباشر للأسر الفقيرة .

ووجه دكتور لؤى رسالة إلى المؤتمر الإقتصادي القومي الأول الذى ينعقد أواخر سبتمبر الجاري بطرح مقترحه الخاص حول الجنية الذهبي الإدخاري المحصور التداول داخل المصارف كمنتج لتعزيز السيولة المصرفية و الحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد .