تفاعل كبير مع مبادرة الفنانة ندى القلعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطلقت الفنانة المعروفة ندى محمد عثمان الشهيرة بـ (ندى القلعة) مبادرة لدعم متضرري السيول والأمطار تحت شعار: (في الحلوة بنقاسم النفوس .. في القاسية شايلين بعضنا).

ووجدت المبادرة تفاعلاً كبيراً وأبدى قطاع كبير من المتداخلين في الداخل والخارج استعدادهم للتبرع من أجل إغاثة المتضررين.

وقالت الصفحة الرسمية لندى القلعة على الفيسبوك: (لأنو في كمية من المغتربين برسلو لينا في الخاص عن كيفية الدعم والتبرع .. الأستاذه فتحت باب التبرعات لكل الحابي يشارك ويساهم زيادة الخير خيرين، وإن شاء الله ربنا يلطف بالسودان وأهله وكل المتضررين ربنا يعوضهم خير).

وكتبت ندى منشوراً آخر على صفحتها جاء فيه ما يلي: (‏‎السودان فيضان2020م .. اللهم انت المأوى لمن لا مأوى لهم .. اللهم الطف بالسودان وأهله اللهم أجعلهم في حفظك وفي رعايتك وأحفظهم بعينك التي لا تنام .. اللهم إني استودعتك وطني).

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