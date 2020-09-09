غوتيريش يحذر بشدة: تعاونوا بشأن المناخ وإلا ستهلك الإنسانية

الخليج 365:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الفشل في السيطرة على جائحة كوفيد-19 يبرز خطر الانقسام.

وأفادت قناة “العربية”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غوتيريش حذر من أن القوى العالمية يجب أن تتكاتف وتعيد تجهيز اقتصاداتها من أجل مستقبل أخضر، وإلا ستهلك الإنسانية، والحاجة إلى العمل بشأن المناخ أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأوضح غوتيريش أن الوباء يجب أن يزيد من تركيز الحكومات على خفض الانبعاثات، وحثها على استخدام الأزمة كنقطة انطلاق لإطلاق سياسات “تحويلية” تهدف إلى ثني المجتمعات عن استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “أعتقد أن الفشل الذي ظهر في القدرة على احتواء انتشار الفيروس – من خلال حقيقة أنه لم يكن هناك تنسيق دولي كاف في الطريقة التي تم بها مكافحة الفيروس – هذا الفشل يجب أن يجعل الدول تدرك أنها بحاجة إلى تغيير مسارها”.

وشدد على أن العالم بحاجة إلى العمل معا فيما يتعلق بتهديد المناخ الذي يمثل تهديدا أكبر بكثير من تهديد الوباء بحد ذاته، قائلا “إنه تهديد وجودي لكوكبنا وحياتنا”، مشيرا إلى وجوب فرض ضرائب على “التلوث وليس البشر” قدر الإمكان.

ودعا الدول إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري، وإطلاق استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة والالتزام بـ “الحياد الكربوني”، صافي صفري للانبعاثات، بحلول عام 2050.

وأوضح: “نحن بحاجة إلى عدد من الإجراءات التحويلية في ما يتعلق بالطاقة والنقل والزراعة والصناعة وبطريقتنا في الحياة والتي بدونها سيكون محكوم علينا بالهلاك”.

سبوتنيك