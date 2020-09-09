الخارجية البريطانية: لندن تدعم السلام الشامل في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على اتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) التي يقودها عبد العزيز الحلو.

وكتب راب، على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “من العظيم أن نرى التقدم المستمر في جهود إحلال السلام في السودان، التي شملت اتفاق الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو”.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: “المملكة المتحدة تستمر في دعم أهداف تحقيق السلام الشامل في السودان بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”. سبوتنيك

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