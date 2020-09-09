جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني لمناقشة “ملفات خطيرة” بشأن السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، وذلك لمناقشة البرامج النووية في كل من الإمارات والسعودية وتركيا.

وقال صالحي، بعد اجتماع مغلق تحت عنوان “البرامج النووية لدول الجوار”، “لقد أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول مفاعل نووي، ومن المتوقع أن يكون لديها أربعة مفاعلات نووية مستقبلا، كما اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا جادا لدخول هذا المجال، وفي تركيا تم إطلاق أنشطة واسعة النطاق فيما يتعلق ببناء محطة الطاقة النووية”، وذلك حسب قناة “العالم” الإيرانية.

وأضاف أن “لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تسعى إلى إجراء مشاورات مع منظمة الطاقة الذرية لبحث البعد الأمني للمشاريع النووية للدول الثلاث بالنسبة لإيران”.

سبوتنيك