والي شمال دارفور: ستتم مراجعة شاملة لأصول وممتلكات الولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي إنه ستتم مراجعة شاملة لأصول وممتلكات الولاية حاثا المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي ممتلكات عامة بحوزة ناهبي المال العام .

وقال والي ولاية شمال دارفور في تغريدة له : (إن هناك مركبات حكومية كثيرة وأخرى تابعة للواجهات المحلولة تم اخفاؤها وتهريبها خارج الولاية) مؤكدا على أنهم يعملون على استعادتها ، ومحاكمة الذين استولوا عليها .

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وكانت مباحث شرطة ولاية شمال دارفور قد استردت امس من أحد أحياء الفاشر ناقلة (قلاب) تتبع لحكومة الولاية كان قد تمت سرقتها في وقت سابق ولم يتم الابلاغ عن فقدانها.

حيث وردت معلومات لحكومة ولاية شمال دارفور تفيد بوجود الناقلة الحكومية مخزنة في أحد الأحياء بمدينة الفاشر.

ووجهت الحكومة شرطة المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة الناقلة حيث قامت الأخيرة بمداهمة الموقع و إحضار الشاحنة إلى أمانة الحكومة.