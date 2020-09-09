قيادي بقوى الحرية والتغيير: الحاضنة السياسية للحكومة لن تتغير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطعت قوى الحرية والتغيير بأن الحاضنة السياسية للحكومة السياسية لن تتغير وأنها سوف تستمر لتستكمل مهامها إلى نهاية الفترة الانتقالية.

وقال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد في تصريح لـ”الجريدة” رداً على تصريحات نُسبت للقيادي بالعدل والمساواة عبدالعزيز عشر حول تغيير الحاضنة السياسية للحكومة بعد السلام بأن الحرية والتغيير وفقاً للوثيقة الدستورية هي الطرف الثاني بالاضافة إلى المكون العسكري اللذان وضعا الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والتي بموجبها تم تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية التي حاورت الجبهة الثورية.

وتساءل بولاد حول المرجعية التي استند عليها عشر في تقييمه، ووصف بولاد اتفاق السلام الذي تم في جوبا بأنه تاريخي وأنه يمثل خطوة أولى إلى السلام الشامل والذي يضم القائدان، عبدالعزيز الحلو ، وعبدالواحد محمد نور، وقال بولاد إنهم توافقوا مع الجبهة الثورية على قيام مؤتمر عام للحرية والتغيير حتى تستكمل دورها في مهام الفترة الانتقالية.

وحول استكمال تعيين الوزراء الذي أرجأه حمدوك، قال بولاد إن حمدوك لم يستشيرهم في هذا الارجاء.