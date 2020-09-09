عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المواكب

موظف سابق يتحكم في رواتب هيئة حكومية باسويرد

غرفة متابعة تعلن فشل آليات الطاقة في توزيع الغاز

استئناف الأنشطة الرياضية بدون جمهور

وزيرة المالية : مرتبي لايكفي لآخر الشهر

اتهام قيادات بالنظام البائد ببيع أرض حكومية

حكايات

وزيرة المالية : مرتبي لايكفيني حتى نهاية الشهر

مستشار حمدون : الحكومة خرجت من دعم الوقود في الميزانية المعدلة

انفلات سعر الدولار بالسوق الموازي

المركزي : العملات الورقية والمدنية سارية للتداول

مدني : لا نمتلك عصا موسى ولا حلول سحرية

أخبار اليوم

وزير الري يدلي بإفادات جديدة حول الفيضان وتجنب الكارثة.

الوزير يؤكد سلامة السدود والخزانات وينفي وجود تصدعات وانشقاقات في خزان جبل اولياء.

بیان من بنك السودان المركزي حول تداول العملات.

قيادي شيوعي يحذر حكومة حمدوك : الوضع الاقتصادي الراهن يمثل تهديد خطير علي الحكومة.

عقوبات رادعة للمخالفين لقانون التجارة.

السوداني

تصاعد الدولار وانحسار النيل

قرار بخفض الرسوم الحكومية بالخرطوم

الشرطة تفك طلاسم سرقة ٥٠٠ ألف دولار

وزير الري : لا علاقة للفيضانات بسد النهضة الإثيوبي

مطالبة للحكومة بإصدار تشريعات تمنع السكن في مجاري الأنهار

وزارة العدل : الإجراءات التي اتخذت في مواجهة موظفي المالية لسيادة القانون

الوطن

مستشار حمدوك :تم رفع الدعم عن الوقود

المؤتمر السوداني :الموازنة المعدلة كارثية

قيادي بالعدل والمساواة :سيتم حل جميع مؤسسات الفترة الانتقالية

البنك المركزي كل العملات المتداولة مبرئة للذمة

النيل الدولية

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حمدوك يرجئ التعديل الوزاري إلى أكتوبر

المالية تعتذر للجيش عن تأخر صرف راتب أغسطس

هبوط قياسي للجنيه السوداني أمام الدولار ومحلات تعلق عمليات البيع

الري تتوقع انخفاضاً تدريجياً في مناسيب النيل

قرار بتخفيض الرسوم الحكومية بالخرطوم

السوداني الدولية

الإئمة والدعاة يطلقون نداء لمساعدة متضرري الفيضانات

خلال مؤتمر صحفي وزيرة المالية: المشاكل الاقتصادية في البلاد يمكنها إسقاط الحكومة

الانتباهة

توقف ١٠ ماكينات توليد حراري

الانتباهة تتحصل على قائمة مرشحي المهنيين للحقب الوزارية

وزيرة المالية : راتبي لايكفي لنهاية الشهر

تصدع جديد بجسر المنشية والفيضان يزور متنزه المقرن

وزير الري : جهات تبث رسائل رعب مفبركة حول انهيار الخزانات والسدود

تخفيض الرسوم الحكومية في الخرطوم

القوات المسلحة

البرهان يلتقي قائد قوات يونسفا المكلف

المالية تخصص أكثر من ١٥٠ مليار لتخفيف آثار الفيضانات

عائشة موسي تلتقي وفد اتحاد نساء جبال النوبة

حركة تحرير السودان بشرق دارفور تحتفل بتوقيع السلام

آخر لحظة

وزيرة المالية : مرتبي لايكفيني لنهاية الشهر

بالمستندات.. تجاوزات خطيرة بمفوضية الاختيار

الخرطوم تقرر تخفيض الرسوم الحكومية

مدني عباس : لا نملك عصا موسى

اجتماع اليوم بشأن مصير امتحانات الشهادة

الفيضانات .. (10) قتلى بالجزيرة وإجلاء مواطنين بالخرطوم

صوت الأمة

جولة لصوت الأمة تكشف عن أوضاع مأساوية خلفها الفيضان بالريف الشمالي

الحرية و التغيير: التعديل الوزراي بعد توقيع السلام

فوضى بسوق العملات الأجنبية والدولار يلامس الـ 240 جنيها