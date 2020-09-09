شاهد بالفيديو.. النيل الأبيض يواصل ثورته ويزيل “الترس” ويتجه نحو قرية “سعيد” بولاية النيل الأبيض

شاهد بالفيديو … فيضان النيل الأبيض يواصل ثورته ويزيل “الترس” الحاجز ويتجه نحو قرية “سعيد” شمال ولاية النيل الأبيض. الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

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