(الفساد) تشرع في محاكمة سفير السودان بالرياض

شرعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم جنوب برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس في محاكمة سفير السودان السابق والقنصل لدى سفارة الخرطوم بالرياض، بمخالفات مالية وإدارية.
وقال المتحري مساعد شرطة من قسم التحقيقات الجنائية عبود خميس تيه بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المذكورين قاما بتبديد مبلغ قدره (2) مليون و(39) ألف و(669) ريال سعودي، وحملهما مسؤولية المبلغ، بالإضافة إلى مبلغ (29) ألف و(607) ريال سعودي مسؤولية القنصل، تم التصرف فيها خلال الحملة للعودة الطوعية التي قررتها السلطات السعودية لكل الأجانب.
وأشار المتحري إلى أن وزارة الخارجية السودانية تقدمت بشكوى لدى نيابة المال العام وبتاريخ 14/7/2019 تم فتح إجراءات أولية بموجب تقرير المراجع العام، ضد السفير السابق والقنصل، وتم فصل الاتهام ضد السفير لتعذر القبض عليه لوجوده خارج البلاد، وقد مثل الاتهام وكيل أول نيابة الأموال العامة مولانا غادة محمود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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