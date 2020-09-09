البرهان يبحث مع قائد (يونسيفا) الجديد الأمن والاستقرار بـ(أبيي)

بحث رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع القائد الجديد لقوات الأمم المتحدة الأمنية بأبيي (يونسيفا) كفيالو ميد تسيما، الدور الذي تقوم به القوات في حفظ الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة، والجهود الجارية لإشاعة روح التسامح بين السكان.

ورحب البرهان خلال لقائه مع كفيالو ميد تسيما بالقصر الجمهوري أمس بالقائد الجديد “كفيالو” والذي جاء خلفاً للقائد المنتهية فترة عمله “قبريماريام”، متمنياً أن تشهد منطقة أبيي في فترة عمله المزيد من الاستقرار والسلام.

وبحسب صحيفة الجريدة، أن مجلس الأمن كان قد شكل في 27 يونيو من العام 2011م القوات لحفظ الأمن في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)