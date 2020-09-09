العثور على مبلغ (500) ألف دولار.. وهروب السائق

في أقل من أسبوعين أفلحت المباحث العامة بالخرطوم في العثور على النصف مليون دولار التي هرب بها سائق البنك المصري السوداني بعربة “الخزنة” وتركها جوار مركز السودان للقلب فارغة، وألقت المباحث القبض على اثنين من المتهمين وعثر بحيازتهما على مبلغ (470) ألف دولار من النصف مليون دولار.
وأكدت مصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن المتهم الأساسي وهو سائق عربة الخزنة قد هرب إلى دولة ليبيا، وفي الوقت ذاته سحبت السلطات الأمنية البلاغ من القسم الشرقي للتحقيق مع المتهمين وفك طلاسم الجريمة.
ووفقاً لتفاصيل البلاغ أن السلطات الأمنية عثرت على السيارة “الخزنة” التابعة للبنك المصري السوداني وخزانتها فارغة من النصف مليون دولار وكان سائق السيارة قد هرب بعد سرقته (500) ألف دولار تخص البنك، وضبطت الشرطة السيارة جوار مركز السودان للقلب شرق الخرطوم بعد نهب خزنتها واختفاء سائقها، والسيارة تحمل لوحة استثمار وتقوم بنقل الأموال من مقر البنك الرئيسي إلى فروعه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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