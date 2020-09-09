والي الجزيرة : حديثي لاهالي الجديد الثورة نقل مبتوراً

أكد والي الجزيرة د.عبدالله أحمد على إدريس على ضرورة تكاتف جميع قطاعات المجتمع للعبور بالبلاد إلى بر الأمان خاصة فى الكوارث التى تسببت فيها الفيضانات مؤخرا. وأوضح الوالي فى تصريح له أمس أن حديثه امام أهالي الجديد الثورة نقل مبتورا ، وقال قلت بالحرف الواحد (انا ما بعمل ليكم حاجة لوحدي لازم معاكم وبيكم) ، وتعهد والي الجزيرة بتنزيل السلطة للجماهير وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق مطلوبات الثورة ، واردف بحسب صحيفة الجريدة : لا أدري المصلحة من بتر حديثي الذي أدليت به امام أهالي الجديد الثورة بهذه الكيفية ، وطالب الوالي لضرورة تحري الدقة فى نقل المعلومة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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