المالية تخصص (150) مليار جنيه لدرء آثار السيول والفيضانات

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تخصيص (150) مليار جنيه لدرء آثار السيول والفيضانات بالبلاد، وأكدت الدكتورة هبة أحمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي (المكلف) وقوف وزارتها مع المتأثرين بالفيضانات التي ضربت البلاد، معلنة تخصيص أكثر من 150 مليار جنيه لتخفيف آثار الفيضانات عبر الدفاع المدني بجانب 33 مليار جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة، و202 مليار دعم إضافي أيضاً عبر الدفاع المدني.

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وكشفت الوزيرة في منبر سونا أمس بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المانحين، للمساهمة في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطوارئ القومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)