ياسر ميرغني: سلعتي سيواجه بحرب ضروس من تجار الأزمات

حذر الأمين لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني من أن برنامج سلعتي سيواجه بمقاومة ممن وصفهم بتجار الازمات، وطالب الحكومة الانتقالية بأن تعلن عن وفاة سياسة التحرير الاقتصادي عقب اطلاقها برنامج سلعتي. وشدد ميرغني في تصريح بحسب صحيفة الجريدة على ضرورة مراقبة البرنامج من قبل الجهات المختصة والمعنية ودعا وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للصرف عليه حتى يصبح برنامجا أستراتيجيا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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