فوضى في تداولات أسعار العملات وتوقف البيع بالأسواق الموازية

توقفت عمليات البيع في الأسواق الموازية للعملات، وشهدت تداولات أمس إنفلاتاً في الأسعار. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، أن هنالك إنفلاتاً كبيراً في الأسعار، مع وجود تباين من تاجر لآخر.
واوضح عدد منهم بحسب صحيفة الجريدة، أن التجار أحجموا عن بيع الدولار والاكتفاء بشرائه في حدود (225230)، ونوهوا إلى أن أسعار البيع المعلنة تراوحت بين (235- 240) جنيه مع إيقاف تنفيذ عمليات البيع.وشهدت أسواق العملات الموازية اليوم فوضىًّ كبيرة في عمليات البيع والشراء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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