إستئناف الأنشطة الرياضية بدون جمهور

تسلمت وزارة الشباب والرياضة موافقة وزارة الصحة الاتحادية لاستئناف الأنشطة الرياضية بدون جمهور بحسب الجزبرة – السودان . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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