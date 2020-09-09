آبل تعلن رسميًا عن موعد الكشف عن آيفون (12)

أعلنت شركة آبل رسميًا عن موعد حدثها الذي من المتوقع أن يشهد الإعلان عن أحدث هواتف آيفون الذكية، والذي سيُقام لهذا العام عبر الإنترنت فقط.

وقالت عملاقة التقنية إن الحدث سيُقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 سبتمبر الجاري، وبسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19، فإن الحدث سيُقام عبر الإنترنت.

وعادةً ما تكشف الشركة الأميركية عن هواتف آيفون الجديدة خلال حدث شخصي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية في شهر أيلول/ سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن الجيل السادس من ساعاتها الذكية (آبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، بالإضافة إلى إصدار مُحدَّث من حاسوبها اللوحي (آيباد أير) iPad Air، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ولم تقدم آبل أي تفاصيل إضافية، ولكن من المحتمل أن تبث الحدث مباشرةً، كما تفعل عادةً.

ومن المتوقع وفق العربية نت أن تعلن شركة آبل عن أربعة أجهزة آيفون جديدة للعام الحالي، ويشمل ذلك طرازَيْ (آيفون 12) iPhone 12 “عاديين” وطرازَيْ (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro بتصميمات جديدة تتضمن حافات أكثر حدة حول الزوايا. ويُعتقد أن التصميم الجديد سيكون مشابهًا لجهاز (آيفون 4) iPhone 4 من عام 2010، وذلك وفقًا لمحلل شركةTF International Securities (مينج تشي-كو).

وقال كو: إن الهواتف الجديدة ستقدم شاشات بقياس 5.4 بوصات لأحدها، وبقياس 6.1 بوصات لطرازين منها، والطراز الأعلى مواصفات بقياس 6.7 بوصات. وقال أيضًا: إن آبل لن تقدم سماعات رأس أو شاحنًا في العلبة.

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وقالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في شهر أبريل الماضي: إن طرازات (آيفون 12 برو) ستحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر رادار ضوئي ثلاثي الأبعاد جديد يساعد في تطبيقات الواقع المعزز. وكانت الشركة قد أطلقت هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات حواسيب (آيباد برو) iPad Pro في وقت سابق من العام الحالي.

وقال كو: إن طرازات آيفون الجديدة ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح أي الطرز ستدعم أيضًا النطاق الأسرع، ولكن المحدود، mmWave 5G.

وأشارت التقارير إلى أن آبل ستعلن أيضًا عن جهاز (آيباد أير) جديد يشبه (آيباد برو) مع شاشة تغطيه من الحافة إلى الحافة. ولكن، من الممكن أيضًا أن تؤجل آبل ذلك إلى حدث آخر في شهر أكتوبر كما فعلت في 2018، عندما أعلنت عن أجهزة (آيباد) و(ماك بوك) جديدة.

وتعلن آبل عادةً عن ساعاتها الذكية الجديدة مع أحدث أجهزة آيفون. وهذا العام، من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن ساعة Apple Watch Series 6.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )