حزب الوطن : زيادة مقاعد البرلمان يشكل عبئاََ ثقيلاََ علي الموازنة

وجه د. عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن انتقادات لقوى إعلان الحرية و التغيير لجهة إتجاهها لزيادة عدد مقاعد البرلمان من 300 إلي 450 مؤكدا إن ذلك من شأنه إن يشكل عبئاََ ثقيلاََ علي ميزانية الدولة ويلقي بظلال سيئة علي الوضع الإقتصادي.
وأوضح النور في تصريح صحفي وفق صحيفة اخر لحظة إن قوى الحرية و التغيير بدلاََ عن التنازل عن جزء من حصتها في المؤسسة التشريعية التي أقرتها الوثيقة الدستورية رأت أن زيادة عدد المقاعد هو الحل وذلك للحفاظ علي الغالبية في الجهاز الشريعي لأن حصول الحركات المسلحة علي 75 مقعد في البرلمان يجعل قوى الحرية و التغيير تسيطر علي نصف مقاعد المجلس الشريعي خاصة وأن الجبهة الثورية جزء في ميثاق الحرية و التغيير وهذا يؤكد أنها تسعي للسيطرة علي مؤسسات الفترة الانتقالية وإقصاء الاخرين داعيا إلي ضرورة إن تعي الحرية و التغيير إن للسلام إستحقاقات يجب دفعها ولكن ليس علي حساب الوطن.
وأبان الأمين العام لحزب الوطن إن ميزانية الدولة تواجه تحديات إقتصادية صعبة ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار مشيرا إلي المعاناة التي يكابدها المواطن في توفير إحتياجاته الأساسية بجانب الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع مؤكدا أن زيادة عدد المقاعد في البرلمان سيلقي بظلال سالبة علي الميزانية باعتبار إن هذه الزيادة تقابلها مستحقات مالية واجبة النفاذ داعياََ إلي ضرورة الإبتعاد عن المحاصصات الحزبية الضيقة و الالتفاف حول قضايا الوطن المصيرية وذلك لضمان تحقيق الإجماع الشعبي حيال قضايا السلام والاستقرار في البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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