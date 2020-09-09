شاهدبالفيديو: محتجون بـ«مدينة سنجة» يعترضون موكب «حمدوك»

استقبل عدد من المحتجين بمدينة سنجة جنوب شرق السودان، موكب السيد رئيس الوزراء السوداني د. “عبدالله حمدوك” بهتافات مناوئة أثناء زيارته للمتضررين من الفيضانات بالمدينة، معربين عن عدم رضاهم لأداء الوالي.
و اعترض البعض وفق صحيفة السوداني الموكب بالوقوف أمام السيارة التي تقل رئيس الوزراء، مما عطله لدقائق، قبل أن تسيطر عليه قوة الحماية المرافقة له و عبر عدد عن المواطنين عن سخطهم من أداء حكومة الولاية لاسيما في التعامل مع كارثة الفيضان مطالبين بإقالة الوالي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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