الفيضانات تهدد مواقع أثرية مهمة وخبير فرنسي يوضح التفاصيل

تهدد الفيضانات التي يشهدها السودان إثر ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بمحاصرة مواقع أثرية مهمة شمال العاصمة السودانية الخرطوم وثمة تحذيرات من أن آثار منطقة “البجراوية”، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، باتت مهددة جراء الفيضانات وتعمل السلطات على ضخ المياه وحماية المواقع الأثرية ببناء جدران من أكياس الرمل.
وقال مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان مارك مايو لوكالة فرانس برس وفق bbc “لم يحصل أن أثرت مياه الفيضانات على المواقع الاثرية من قبل، والموقع الآن تحت السيطرة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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