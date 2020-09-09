وزيرة الصحة المصرية بالخرطوم

وصلت للبلاد مساء الثلاثاء وزيرة الصحة المصرية د. هالة زايد، على رأس وفد طبي يحمل مستلزمات طبية وامصالاً لتقديم العون والمساعدة في المجال الطبي. وكان في استقبالها وفق تعميم صحفي بالصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) وزير الصحة الإتحادي المكلف د. اسامة احمد عبدالرحيم، ومدير الإدارة العامة للصحة الدولية د. أمل الفاتح، ومدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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