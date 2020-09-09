رئيس مجلس السيادة يلتقي مجلس التصوف

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمكتبه المجلس الأعلى للتصوف بالسودان وفي تصريح نشر على الصفحة الرسمية للمجلس عقب اللقاء قال ممثل المجلس الأعلى للتصوف في السودان دكتور عبد المحمود الشيخ بلال إنهم ناقشو مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القضايا التي تشغل المواطنين في التدين والمعاش.

باعتبار أن التصوف يعلي من قدر القيم التي تراعي مصالح جميع البشر حيث يجتمعون كلهم في الإنسانية بغض النظر عن قبائلهم وألوانهم واوضح عبد المحمود ان رئيس مجلس السيادة أمن على الحفاظ على امن البلاد واستقرارها والوقوف بجانب القضايا التي تهم المواطنين ووصف عبد المحمود اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمثمر لكونه ناقش القضايا التي تهم حياة المواطنين في معاشهم ومعتقداتهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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