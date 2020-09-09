تعزيز التروس فى جزيرة توتي و مراقبة المناسيب

تواصل غرف الطوارئ بولاية الخرطوم أعمال تعزيز التروس الواقية من الفيضان بجزيرة توتي ومنطقة ود عجيب بالخرطوم بالاضافة الى اعمال الشفط وتنتشر فرق المراقبة على طول الشواطئ لمراقبة منسوب النيل ورفع البلاغات لفرق التدخل السريع واكدت محلية الخرطوم وفق ( سونا) انها تعمل الي جانب وزارة البنى التحتية وهيئة الصرف الصحي في اعمال شفط المياه المتراكمة خلف التروس لتخفيف المخاطر الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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