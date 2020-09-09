خبير : يشخص مكامن الداء فى الاقتصاد السوداني

قال عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغير دكتور الهادي محمد ابراهيم ان المؤتمر الاقتصادي الأول ياتي فى ظل ازمات مالية واقتصادية كبيرة للغاية وهي نتاج طبيعي لسنين من التدهور فى إدارة اقتصاد بل في جميع انشطة الدولة طوال حكم نظام الثلاثين من يونيو البائد وأبان بأن السودان يعاني من مشاكل اقتصادية تتمثل في العجز الضخم فى موازنة الدولة العامة بين الإيرادات العامه والانفاق وعجز فى الميزان التجاري أدى إلى تأثير مباشر فى أسعار صرف العملات وتدهور قيمة الجنيه السوداني والذي انعكس على الارتفاع المتواصل للتضخم وظهر جليا فى شكل الانفلات الكبير فى أسعار السلع والخدمات التي يعاني منها المواطن بصفة يومية

واضاف وفق (سونا)بانه عقب جائحة كرونا تأثرت اقتصاديات العالم بما فيها السودان، ولحلحلة هذه المشاكل الاقتصاد سواء كان فى الجوانب النقدية أو الماليه يجب الاهتمام بالاقتصاد الكلي مثل الزراعه والصناعة حيث انعقدت مجموعه من الورش القطاعية والتي تشكل توصياتها نواه للأوراق الرئيسيه فى المؤتمر الذي ينعقد بقاعة الصداقة خلال الفترة من 26-28 سبتمبر الجاري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )