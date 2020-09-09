شاهد بالفيديو: مشهد صادم لـ لحظة انهيار جسر ترابي بحي الجريف شرق بالخرطوم نتيجة فيضان النيل

وثق مقطع فيديو مشهداً صادماً لـ لحظة انهيار “جسر ترابي” صباح اليوم الثلاثاء، واندفاع المياه صوب حي الجريف شرق، بالعاصمة السودانية الخرطوم من جراء فيضان النيل. وناشد مصور المقطع الخيرين وفق صحيفة السوداني لنجدتهم بآليات من لودر وقلابات لحماية ما تبقى من الحي، كما أطلقت لجان الأحياء نداء إستغاثة للمساعدة في تأمين الجسر لصد الفيضان من غمر المنطقة كلياً. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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