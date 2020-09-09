دعم قطري للمتضررين من الفيضان بريف امدرمان

قدمت قطر الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات بالريف الجنوبي لمدينة أم درمان، واستقبلت منطقة (أم عوينة) التي شهدت أضراراً واسعة بسبب الفيضانات ، أطناناً من المساعدات.

وقال عبد العزيز عبد الرحمن رئيس لجنة الطوارئ بمفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم إن قطر الخيرية درجت على التعاطي مع ملف الإغاثة بعلمية ومهنية عالية وتحرص على تطبيق المعايير الدولية تماماً من خلال توفيرها للغذاء واﻹيواء للمحتاجين، مضيفا أنهم “سعيدون بالعمل معها لحرصها على إكمال عملها وإيصال دعمها للمستفيدين مباشرة.”

وأوضح المفوض العام للعون الإنساني عباس فضل الله وفق( سونا) خلال لقاء مع مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان حسين كرماش حجم الأضرار والاحتياجات الإغاثية الضرورية، ورحب بدعم وإغاثة قطر الخيرية.

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وقال كرماش إنهم بدأوا في تنفيذ حملة ضخمة لإغاثة المتضررين، مشيراً إلى أن توزيع (1.000) سلة غذائية فضلاً عن المواد الإيوائية يعد “بداية فقط لحملة إغاثية ضخمة ” سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة بدعم من صندوق قطر للتنمية حيث يجري الترتيب في الدوحة لإرسال طائرات لإغاثة المتضررين في مناطق السودان المختلفة اعتباراً من الخميس

يذكر أن قطر الخيرية درجت على تنفيذ العديد من الحملات الإغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات والأمطار بالسودان منذ افتتاح مكتبها بالخرطوم في العام 1994م.

ونفذت في العام الماضي تدخلات إغاثية بولايات الجزيرة، كسلا، والنيل الأبيض بتكلفة إجمالية بلغت (5,101,225) ريال قطري، حيث تم توزيع نحو (17.000) سلة غذائية بجانب تقديم مواد غذاء وإيواء لـ (6800) أسرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )