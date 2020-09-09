مغترب سوداني يتكفل بـ إيجار 10 شقق مفروشة للمنكوبين بفعل الفيضانات

في بادرة إنسانية رائعة أعلن مغترب سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية، عن تكفله بإيجار عدد 10 شقق مفروشة لمدة 3 أشهر لأسر فقدت منازلها بفعل الفيضان تخفيفاً لمعاناتهم. ونشر المهندس ” طه إبراهيم طه” على حسابه قائلاً : ” أتعهد بإيجار 10 شقق مفروشة لمدة 3 شهور لمنكوبي الفيضانات”. Advertisements مضيفاً: وفق صحيفة السوداني ” الرجاء من الأصدقاء الخيرين التواصل فى الخاص للتنسيق، وأكلف اخى وصديقى رجل الخير “أحمد عباس” بالإنابة عني للتنسيق “. يُذكر أن أعداداً كبيرة من الأسر السودانية كانوا قد فقدوا المأوى جراء الفيضانات، يقيمون في العراء، ببعض أحياء الخرطوم ومدن وقرى السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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