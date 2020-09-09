شاهد بالصورة: سودانيون يفتحون بيوتهم للمتضررين بالفيضانات ومواطن يتبرع بشقتين ديلوكس

تقاطر أعداد من السودانيين لفتح بيوتهم ليشاركهم فيها جيرانهم الذين فقدوا منازلهم من جراء الفيضانات بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، في بادرة تعكس شهامة ومروءة السودانيين كما ساهم أعداد من المغتربين باستضافة أسر متضررة من ذويهم بفتح منازلهم المغلقة لهم لتأويهم بدلاً عن الاقامة في العراء.

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وفي مبادرة كريمة وفق صحيفة السوداني عكست بجلاء نخوة السودانيين وكرمهم، تبرع المواطن “خالد عبدالعزيز” بشقتين “ديلوكس” تشطيب حديث لإيواء أيتام فقدوا منازلهم بفعل الفيضانات واطلق “خالد” مبادرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “لوجه الله تعالى عندي شقتيين جديدتين في حي جبرة بالخرطوم، بكل شقة غرفتين وحمامين ومطبخ وهول وبلكونة، دور ثالث”.

مضيفاً أهديها ” لأي أسرة متضررة من فيضان النيل فقدت المأوى، وياحبذا لو ايتام، لمدة 3 شهور حتي انحسار النيل وترتيب اوضاعهم وبعدها يتدبروا امرهم بعون الله”وختم بقوله” وربنا يفك كرب المكروبين وييسر امرنا وامركم”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )