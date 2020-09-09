عاجل: قوة من الدعم السريع تضبط مُهرِّب وقود بشرق النيل

تمكّنت قوة تتبع لقوات الدعم السريع بمحلية شرق النيل من ضبط مهرب وقود يستخدم “تانك إضافي” بطلمبة ماثيو بحي النصر محلية شرق النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة لقوات الدعم السريع في حراسة وتأمين الطلمبات والمرافق الحيوية بالبلاد.
وأوضح النقيب محمد إبراهيم سعيد وفق صحيفة السوداني، أنه من خلال الرقابة في عمليات تنظيم وانسياب الوقود للطلمبات ورصد حركة المركبات، تم القبض على المواطن(م. ع) في حالة تهريب للمواد البترولية وتم تسليم المذكور للجهات العدلية لإكمال التحريات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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